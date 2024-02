Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 721. Un spital și un bloc cu cinci etaje din estul Ucrainei au fost lovite de rachetele lansate de ruși. Atacul a avut loc pe parcursul nopții. Trei persoane au murit și cel puțin 13 au fost ranite, anunța ucrainenii.

- Moscova a avertizat, marți, Occidentul, prin vocea purtatoarei de cuvant a Ministerului de Externe, Maria Zaharova, ca va fi foarte dura daca Statele Unite și Uniunea Europeana vor confisca active rusești in valoare de sute de miliarde de dolari, relateaza Reuters, care citeaza presa rusa.Tranzacțiile…

- 1848: James Marshall descopera aur in California, declanșand Goana dupa aur din California. 1939: Primul zbor al avionului Lockheed P-38 Lightning, un avion de vanatoare utilizat in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. 1943: Semnarea Acordului de la Casablanca intre liderii Aliaților in timpul…

- Acest contract, estimat la o valoare de aproximativ 5,5 miliarde de dolari, intervine in contextul in care orase si infrastructuri din Ucraina sunt bombardate intensiv de Rusia. El urmeaza sa permita o crestere a productiei in Uniunea Europeana (UE) a acestor rachete folosite in vederea unei contracarari…

- Parlamentari de la AUR si de la USR au protestat marti seara, in sedinta plenului reunit al Parlamentului de dezbatere a proiectului bugetului de stat pe anul 2024, in timpul discursului premierului Marcel Ciolacu. Prim-ministrul si-a sustinut cu greu discursul. Pe parcursul lui, Ciolacu s-a intors…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a explicat intr-un interviu acordat publicației Les Echos modul in care razboiul din Ucraina a dus la o reinnoire profunda a NATO. O mai buna exploatare a sinergiilor, atat militare, cat și industriale, trebuie sa contribuie la nevoia imperativa de…

- In 2019, an industrial neafectat de pandemie, Uniunea Europeana a fost pe locul 4 in lume la cantitatea de gaze cu efect de sera emise (cu 7,3% din total), dupa China, Statele Unite și India, care impreuna emit 92,7%. Ponderea UE in emisiile globale de gaze cu efect de sera a scazut de la 15,2% in 1990…

- In așteptarea deciziei de politica monetara a Rezervei Federale americane, care va fi anunțata miercuri, monedele de la marginea zonei euro au cunoscut deprecieri, evoluție care a afectat-o și pe cea naționala. Cursul euro a crescut marți de la 4,9708 la 4,9721 lei, in timp ce cotațiile au urcat la…