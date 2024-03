Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana va propune marți modalitați prin care Uniunea Europeana sa iși stimuleze industria de armament, astfel incat sa poata trece la "regimul economiei de razboi" ca raspuns la invazia Rusiei din Ucraina, scrie luni, 4 martie, Reuters.Thierry Breton, comisarul european pentru industrie,…

- Consumatorii de pe pietele dezvoltate, atat din Europa, cat si de peste Ocean, se uita la pret atunci cand isi aleg o masina noua, iar performanta vehiculelor este pe primul loc in optiunile cumparatorilor din China si Coreea de Sud, timp in care masinile cu motoare pe combustie interna revin pe crestere…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a facut declarații care pun pe ganduri Europa! Oficialul german a indemnat statele UE sa treaca la producția in masa de armament! Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a inaugurand luni santierul viitoarei fabrici de armament a concernului Rheinmetall, la Unterluss, unde…

- Producatorii de armament germani pot conta pe faptul ca guvernul de la Berlin va creste cheltuielile militare si va atinge tinta NATO de 2% din PIB, a declarat luni, 12 februarie, cancelarul Olaf Scholz, adresandu-le totodata un apel statelor membre UE sa se indrepte spre productia de masa de echipamente…

- Seful diplomatiei franceze, Stephane Sejourne, aflat in vizita la Varsovia, a salutat luni “intoarcerea Poloniei in Europa” si relansarea cooperarii tripartite cu Germania asupra marilor probleme europene, scrie AFP, conform agerpres.ro. “Polonia este din nou in Europa si, odata cu aceasta, exista si…

- Aceasta informație a fost raportata mass-mediei germane de catre o sursa din cadrul unei agenții de informații europene. Liderul Federației Ruse, Vladimir Putin, ar putea ataca Europa in 2024 sau 2025. El va aștepta momentul in care Statele Unite se vor trezi ‘fara lider’ și nu vor putea sa-și ajute…

- Un avertisment meteo deosebit de serios este emis pentru mai multe țari europene, printre care și Romania, care se pregatește sa resimta impactul devastator al Furtunii Pia. Cunoscuta și sub numele de "Zoltan" in Germania, a fost deja catalogata drept una dintre cele mai puternice furtuni din aceasta…

- Creditele ipotecare europene sunt estimate la cel mai scazut nivel din ultimii zece ani, din cauza costurilor ridicate pentru imprumuturi și a economiei slabite care determina scaderea cererii, se arata intr-un studiu al EY.Creditele ipotecare din zona euro ar urma sa inregistreze cea mai mica crestere…