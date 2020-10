Tesla va vinde în Europa sedanul Model 3 produs în China Producatorul de vehicule electrice Tesla Inc a anuntat luni ca va exporta sedanul Model 3 produs în China în peste zece tari europene, începând din aceasta luna, transmite agenția Reuters citata de Agerpres.



Tesla, care a început în decembrie sa livreze vehicule fabricate la fabrica sa din Shanghai, va exporta din octombrie masinile fabricate în China, inclusiv în Germania, Franta, Italia si Elvetia, a informat compania americana. La unitatea din Shanghai, prima fabrica a Tesla din afara SUA, ar urma sa fie produse anul acesta 150.000 de vehicule.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk a dat lovitura in plina pandemie. Vanzarile Tesla au depasit estimarile in trimestrul trei din 2020 Livrarile Tesla in trimestrul trei din 2020 au depasit estimarile analistilor de pe Wall Street, datorita cererii mai ridicate pentru sedanul Model 3, si a redresarii cererii pe plan global…

- Producatorul de componente auto Schaeffler AG va renunta la inca 4.400 de angajati in Europa pana in 2022 si va inchide sau va vinde unele fabrici, ca raspuns la criza din sectorul auto, cauzata de pandemia de coronavirus (Covid-19), transmit DPA si Bloomberg, conform agerpres.ro. Grupul german spera…

- Producatorul de componente auto Schaeffler AG, ce are o fabrica și in Brașov, va renunta la inca 4.400 de angajati in Europa pana in 2022 si va inchide sau va vinde unele fabrici, ca raspuns la criza din sectorul auto, cauzata de pandemia de coronavirus (Covid-19), transmit DPA si Bloomberg, preluate…

- LVMH a anuntat miercuri ca acordul de fuziune semnat in noiembrie anul trecut prevedea un termen de finalizare a tranzactiei de cel tarziu 24 noiembrie 2020. Dar Tiffany a solicitat o extindere a datei pana la 31 decembrie, iar ministrul francez de Externe a recomandat companiei sa amane acordul pana…

- Specialistii estimeaza o corectie medie intre 5 si 10% a pretului pentru apartamente, in Romania, in functie de piata/oras, iar pe segmentul de inchirieri, 28% dintre cei chestionati in cadrul unui studiu despre impactul Covid-19 in piata imobiliara estimeaza scaderi atat in mediul rural, cat si…

- Producatorul de automobile electrice Tesla a anunțat marți cel mai mare program de vanzari de noi acțiuni de cind compania a devenit publica, care incearca sa speculeze interesul crescut al Wall Street-ului pentru companie și sa obțina pana la 5 miliarde de dolari, relateaza Reuters, anunța MEDIAFAX.Vanzarea…

- In pofida provocarilor mari, compania a aratat ca isi mentine obiectivul de a deveni profitabila in termeni ajustati inainte de sfarsitul anului 2021, datorita masurilor de reducere a costurilor si a unui bilant contabil solid. Uber a inregistrat in trimestrul al doilea o pierdere ajustata inainte de…

- Al doilea mare producator auto din Japonia incearca sa se redreseze dupa o expansiune rapida care a dus la marje scazute si la un portofoliu imbatranit si sa revigoreze o alianta cu Renault caare a fost slabita de arestarea fostului director general Carlos Ghosn. Pandemia de coronavirus si scaderea…