- Administratia Nationala pentru Siguranta Traficului (NHTSA) a declarat joi ca vehiculele Model S si Model X, 2017-2022 Model 3 si 2020-2022 Model Y, din 2021-2022, nu respecta standardul federal de siguranta pentru autovehicule privind ”protejarea fata de accidente”, deoarece semnalul sonor nu se activeaza.…

- Constructorul auto Renault vrea ca pana in 2030 toate mașinile Dacia produse in Europa sa fie electrice. Producatorul auto promite ca nu va scumpi Dacia in urma electrificarii. Renault vrea ca pana in 2030 sa vanda in Europa doar vehicule electrice, fata de obiectivul precedent de 90%, a anuntat joi…

- Grupul Daimler, care in curand va fi redenumit Mercedes-Benz, a anuntat in 2021 planuri de a investi peste 40 de miliarde de euro pana in 2030 pentru a depasi Tesla pe piata de masini integral electrice, care includ construirea a opt fabrici de baterii. Din 2025, toate noile sale platforme de vehicule…

- Tesla a anuntat duminica ca a livrat clientilor un numar record de 308.600 de masini electrice in trimestrul patru din 2021, cu mult peste estimarile Wall Street, datorita cresterii productiei la fabrica sa din Shanghai, transmite Reuters, citat de news.ro Analistii se asteptau ca Tesla sa…

- Gigantul de mașini electrice Tesla recheama in service-ul din China aproape 200.000 de vehicule „potențial” defecte la nivelul portbagajului, a anunțat, vineri, autoritatea de reglementare din China, a doua zi dupa o rechemare similara in Statele Unite, potrivit AFP. Vehiculele afectate de aceasta rechemare…

- Tesla recheama peste 475.000 dintre masinile sale electrice Model 3 si Model S, pentru a rezolva problemele legate de camera video spate si de portbagaj care cresc riscul de accident, a declarat autoritatea de reglementare a sigurantei rutiere din SUA, transmite CNBC, citat de news.ro Actiunile…

- Tesla Inc va rechema la service peste 475.000 de masini electrice Model 3 si Model S, pentru rezolvarea unor probleme legate de portbagaj si de camera retrovizoare, care sporesc riscul de accidente, a anuntat joi Administratia americana pentru Siguranta Traficului (NHTSA), transmite Reuters.

- Din ce in ce mai mulți producatori auto de prestigiu anunța investiții majore in trecerea spre energie verde și motoare electrice. Tesla conduce schimbarea, dar și Ford a anunțat planuri marețe, in valoare de 11 miliarde de dolari pentru a-și actualiza producția de baterii auto. ...