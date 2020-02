Tesla anunta ca vinde actiuni de inca doua miliarde de dolari. Pretul tocmai a crescut

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,7779 lei/euro, in scadere cu 0,02% fata de valoarea atinsa joi. Lira sterlina a urcat de la 5,6463 lei la 5,6778 lei. Acest nivel, atins in ziua in care Marea Britanie iese din UE, este cel mai mare din 16 decembrie…

- Pretul barilului de petrol Brent a depasit luni pragul de 70 de dolari, ca urmare a escaladarii tensiunilor in Orientul Mijlociu, dupa asasinarea, vineri, la Bagdad, a comandantului iranian Qasem Soleimani de catre SUA, relateaza agentia EFE. Barilul de petrol din Marea Nordului cu furnizarea…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,7789 lei/euro, in scadere cu 0,01% fata de valoarea atinsa marti. Pretul aurului a ajuns la un nivel record, iar francul elvetian a atins cea mai mare valoare din ianuarie 2015 pana in prezent. In 21 noiembrie 2019,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,7799 lei/euro, aproape de nivelul record, in crestere cu 0,01% fata de valoarea atinsa marti. Aurul a urcat la cel mai mare nivel din ultimele 3 luni. In 21 noiembrie, euro a atins 4.7808 lei, acesta fiind cel mai…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,7716 lei/euro, in scadere cu 0,4% fata de valoarea atinsa vineri. Francul elvetian a crescut la cel mai mare nivel din ianuarie 2015 pana in prezent. Cursul francului elvetian a urcat de la 4,3797 lei la…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, ca rezervele valutare administrate de banca centrala erau, in 30 noiembrie, de 33,817 miliarde euro, cu 1,09 miliarde euro mai mici decat in 31 octombrie. Scaderea a avut loc in contextul in care, in noiembrie, BNR a anuntat, de 4 ori consecutiv,…

- Euro scade usor, joi, in comparatie cu moneda nationala, iar dolarul face un pas mai mare in spate. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7788 de lei/unitate, cu 0,01% mai putin fata de miercuri. Dolarul american a scazut, fiind cotat de BNR la 4,3394 de lei/unitate,…

- Pierderile provocate de furturile de monede digitale au urcat cu peste 150%, la 4,4 miliarde de dolari, in primele 9 luni ale acestui an, de la 1,7 miliarde de dolari in aceeasi perioada a anului 2018, potrivit unui raport realizat de compania CipherTrace. "Cresterea de 150% a furturilor de…