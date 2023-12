Tesla angajează un expert nordic în politici publice, din cauza conflictului de muncă cu sindicatele din Europa de Nord Compania si membrii sindicatului suedez IF Metall sunt implicate intr-un conflict legat de refuzul Tesla de a semna contracte colective, un principiu cheie al cadrului relatiilor de munca din Suedia. Desi disputa a inceput cu 130 de mecanici la 10 ateliere de reparatii ale Tesla din cateva orase suedeze, greve de solidaritate au fost lansate de lucratori din mai multe sindicate din Suedia si nu numai. Sindicatele daneze, finlandeze si norvegiene dintr-o serie de sectoare si-au anuntat in ultimele saptamani propriile masuri pentru a presa Tesla sa acorde drepturi de negociere colectiva personalului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

