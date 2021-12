Stiri pe aceeasi tema

- ELon Musk a vandut in ultimele zile actiuni pe care le detine la Tesla in valoare de 5 miliarde de dolari, gestul sau survenind la scurt timp dupa ce si-a interogat fanii pe Twitter daca ar trebui sau nu sa vanda actiuni.

- ”Eram pregatit sa accept oricare rezultat”, a spus Musk, dupa incheierea votului. Musk, Cel mai bogat om din lume, a scris sambata pe Twitter ca va vinde 10% din actiuni daca utilizatorii vor fi de acord cu acest lucru. Sondajul a strans peste 3,5 milioane de voturi. ”Se vorbeste mult in ultimul timp…

- Mii de persoane sunt asteptate sambata la noua fabrica Tesla de la periferia Berlinului, unde Elon Musk, directorul executiv al producatorului de vehicule electrice, gazduieste o "zi a portilor deschise", informeaza DPA, arata Agerpres. Sute de oameni ajunsesera la eveniment pana la ora pranzului,…

- Directorul general de la Tesla, Elon Musk, a anuntat joi ca producatorul de automobile electrice vrea sa isi mute cartierul general din Silicon Valley, California, la Austin, Texas, unde firma construieste deja o uzina de asamblare de automobile precum si o uzina de productie de baterii, transmite Reuters.…

- Tesla iși va muta sediul din California in Texas, unde producatorul de vehicule electrice construiește o noua fabrica, a declarat patronul Elon Musk. Musk, care a avut in repetate randuri, de la inceputul pandemiei, meciuri cu autoritațile din California pentru regulile sanitare, pe care le considera…

- Directorul general de la Tesla, Elon Musk, a anuntat joi ca producatorul de automobile electrice vrea sa isi mute cartierul general din Silicon Valley, California, la Austin, Texas, unde firma construieste deja o uzina de asamblare de automobile precum si o uzina de productie de baterii, transmite…

- „Recunoaștem ca nu am fost perfecți”, au reacționat oficialii Tesla, lider in mașinile electrice, evaluat la 780 miliarde de dolari. Un juriu din California, SUA, a condamnat compania producatoare de automobile electrice Tesla sa plateasca despagubiri de 137 milioane de dolari unui fost angajat afro-american,…

- Miliardarul a confirmat ca el și cantareața canadiana sunt "semi-separați", dar sunt in continuare in relații bune, potrivit publicației Business Insider .„Suntem semi-separați, dar inca ne iubim, ne vedem frecvent și suntem in relații foarte bune. Este vorba mai ales de faptul ca munca mea la SpaceX…