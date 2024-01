Stiri pe aceeasi tema

- Cumnatul lui Mircea Geoana, bancherul Ionuț Mircea Costea, a fost depistat de autoritațile romane in Turcia, unde se ascunde ca sa scape de condamnarea la șase ani de inchisoare pentru corupție. El a fost dat in urmarire internaționala de anul trecut.Autoritațile romane i-au dat de urma in Turcia, unde…

- Comisia Europeana a aprobat, joi, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o schema notificata de Romania in valoare de 126 de milioane euro pentru a sprijini investitiile in porturile care se confrunta cu o crestere a fluxurilor comerciale ca urmare a razboiului declansat de Rusia impotriva…

- Cristian Pascu, un navigator din Constanța, se afla in spatele gratiilor in Dubai, dupa ce a fost arestat inaintea Craciunului din cauza unei confuzii nefericite legate de nume. Autoritațile din Dubai l-au confundat pe Pascu cu un infractor urmarit internațional care poarta același nume și are aceeași…

- Vremea rea afacut prapad in sud-estul țarii, unde școlile s-au inchis și in 23 de județe sunt avarii grave care au condus la lipsa curentului electric. Activitatea didactica este suspendata luni in judetele Braila, Constanta, Calarasi, Galati si Tulcea din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile,…

- Despre afacerile oneroase cu materiile prime agricole, cereale, in special, provenite din Ucraina se știe de multa vreme. Autoritațile susțin ca ar fi vorba de pana la 20 miliarde de dolari, care nu s-ar mai fi intors in țara, ceea ce spune multe despre amploarea fenomenului. Confirmarea a venit din…

- O tanara din Gorj a fost condamnata la cinci ani de inchisoare dupa ce ar fi inșelat un italian cu aproape un milion de euro. I-ar fi promis barbatului ca se vor casatori și vor intemeia o familie, dar dupa ce l-a convins sa-i vireze sume importante de bani, nu i-a mai raspuns la telefon. Italianul…

- Autoritatile dintr-un oras din Romania au propus cresterea taxei pentru oficierea casatoriei in zilele nelucratoare, in 2024, și a celei pentru deplasarea ofițerului de stare civila in afara sediului. Vorbim despre Constanta, acolo unde autoritatile au lansat in consultare publica proiectul de modificare…

- Prețul solicitat pe metru patrat pentru apartamentele noi de vanzare a crescut cu 9% in luna octombrie a.c, fața de aceeași luna a anului anterior, in timp ce prețul apartamentelor vechi a crescut, in medie, cu 7%, conform celor mai recente date de pe platforma de imobiliare Storia. Important de precizat:…