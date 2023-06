Teroriștii ar putea manipula Inteligența Artificială. „Computerul este complet în afara controlului” Specialiștii din antitero sunt ingrijorați cu privire la amploarea pe care o ia Inteligența Artificiala și avertizeaza ca ar putea deveni o amenințare serioasa la adresa oamenilor. Creatorii Inteligenței Artificiale ar trebui sa renunțe la idealul lor „tech-utopic”, spun aceștia pentru ca noile tehnologii ar putea fi utilizate pentru a manipula indivizii vulnerabili. Jonathan Hall KC, al carui rol este acela de a verifica legislația impotriva terorismului, a subliniat ca amenințarea la adresa securitații naționale venite din partea Inteligenței Artificiale a devenit și mai vizibila, iar tehnologia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

