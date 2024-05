Dupa 285 de ani, experții romani și arheologi sunt inca perplecși cand apar obiectele din aliaj metalic, in forma de dodecaedru, care nu sunt menționate in literatura sau arta romana. In vara anului 2023, arheologii amatori au descoperit al 33-lea dodecaedru gasit in Marea Britanie. In timp ce experții nu sunt inca siguri de utilizarea […] The post Misterioasa relicva din era Imperiului Roman ii baga in ceața pe arheologi appeared first on Puterea.ro .