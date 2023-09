Stiri pe aceeasi tema

- Rebelii din Congo au legat centuri explozive in jurul unor fetițe gemene, ca o capcana pentru forțele de securitate. Este doar unul din incidentele in cadrul unei creșteri a violenței impotriva copiilor din aceasta țara, a declarat vineri Organizația Națiunilor Unite.Cele doua fetițe, in varsta de…

- Indicele global al preturilor produselor alimentare a scazut in luna august, revenind la cel mai redus nivel din ultimii doi ani, chiar daca preturile la orez au explodat dupa restrictiile la export anuntate de India, a anuntat vineri Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO),…

- Iranul a anunțat o inchidere la nivel național, astfel ca miercuri (2 august) și joi (3 august) vor fi sarbatori legale din cauza „caldurii crescande fara precedent” și le-a spus varstnicilor și persoanelor cu afecțiuni de sanatate sa ramana in casa, a informat presa de stat iraniana, potrivit Reuters.…

- Datoria publica la nivel global a crescut la un nivel record de 92.000 de miliarde de dolari in 2022, pe masura ce guvernele s-au imprumutat pentru a contracara crizele, cum ar fi pandemia de Covid-19, povara fiind resimtita acut de tarile in curs de dezvoltare, se arata intr-un raport al Natiunilor…

- Luni, 3 iulie 2023, a fost cea mai calduroasa zi inregistrata vreodata de meteorologi la nivel global, potrivit datelor transmise de Centrul National din Statele Unite pentru Previziuni de Mediu, informeaza Reuters citat de Agerpres.roLuni, temperatura medie globala a fost de 17,01 grade Celsius, depasind…

- Pe agenda vizitei la Beijing a secretarului de stat american, Antony Blinken, a fost anuntata si o primire la presedintele chinez Xi Jinping, a declarat luni agentiei Reuters un oficial din Departamentul de Stat de la Washington.AFP precizeaza ca intalnirea la cel mai inalt nivel nu a fost confirmata…