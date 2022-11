Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de blocuri din sectoarele 4, 5 și 6 ale Capitalei au ramas fara apa calda și caldura din cauza unor noi avarii, dar și a unor „lucrari de reintregire a rețelei primare”, a anunțat luni compania municipala Termoenergetica București. Au loc lucrari in urmatoarele puncte: Conducta Magistralei…

- Compania de termoficare Termoenergetica este la un pas de executarea silita, din cauza datoriilor de peste 500 de milioane de lei, a relatat hotnews.ro . ELCEN poate bloca oricand conturile companiei, iar acest lucru ar putea duce la intrarea in insolvența a Termoenergetica. ELCEN a obținut in instanța…

- Societatea de termoficare a anunțat ca, in vederea executarii de lucrari aferente proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara in vederea conformarii la normele de protecția mediului privind emisiile poluante in aer și pentru creșterea eficienței in alimentarea…

- „Va comunicam ca lipsa apei calde in imobil se datoreaza faptului ca livrarea apei de catre furnizorul Termoenergetica este cu mult sub parametrii normali". Așa incepe mesajul afișat la intrarea in mai multe blocuri din sectorul 6 al Capitalei. Nici caldura nu a ajuns in multe cartiere din oraș. Cu…

- Cartierele Tei și Aviației din București risca sa aiba cele mai mari probleme cu apa calda și caldura in aceasta iarna, sustine directorul Termoenergetica, Claudiu Crețu, transmite Hotnews.ro.

- Jurnaliștii Digi24 au calculat cat va costa intreținerea pentru diferite tipuri de apartamente, in funcție de tarifele actuale. Daca in urmatorul sezon rece in București vor fi la fel de multe avarii ca in ultimele luni, și factura de energie electrica va fi mare. Cat de mare, depinde de cat de blanda…

- Aproximativ 300 de blocuri racordate la Termoenergetica, din sectoarele 1 și 2, nu au de cateva zile apa calda din cauza unei avarii majore pe Magistrala 2, care ține de CET Sud. Din cauza aceleiași avarii, nu are apa calda nici Institutul Clinic Fundeni.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca Primaria Capitalei va achita pana la sfarsitul anului datoria de 220 de milioane de lei pe care o are catre Termoenergetica, dar ca a solicitat sprijinul Guvernului pentru datorii acumulate din trecut, ajunse la o valoare totala de 600 de milioane…