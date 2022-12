Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti a fost amendata cu 10.000 de lei de catre Comisariatul pentru Protectia Consumatorilor din Capitala (CPCMB), in urma controalelor derulate pornind de la reclamatiile unei asociatii de proprietari din sectorul 3. Controalele au fost efectuate in perioada 28-29 decembrie 2022 si au vizat verificarea motivelor nerezolvarii celor 31 de reclamatii ale unei asociatii de proprietari din sectorul 3 al Capitalei, desi in baza de date a companiei figurau ca fiind rezolvate, potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC).…