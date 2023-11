Termocentrala Ișalnița își amenajează depozitul de cărbune Administrația Complexului Energetic Oltenia a alocat fondurile necesare pentru a amenaja un depozit de carbune corespunzator la una din sucursalele electrocentralei. Compania are, prin urmare, nevoie de utilaje pentru activitațile de amenajare a depozitului de carbune de la Termocentrala Ișalnița. Vor fi preluate cu operator de la companii specializate in prestarea de astfel de servicii. Termocentrala de la Ișalnița inca mai folosește carbune și are nevoie de un depozit corespunzator. Aici urmeaza sa fie construit un grup pe gaze naturale. Mai este insa de așteptat pana cand investiția se va concretiza.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

