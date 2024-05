Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, zeci de mii de oameni s-au adunat in centrul Budapestei pentru a protesta impotriva guvernului condus de Viktor Orban, alaturandu-se unui avocat fost apropiat al administrației care a lansat recent o mișcare politica de contestare a premierului, relateaza Reuters. Protestatarii au pornit in…

- Maicuțe false, implicate in inșelaciune, au fost ridicate de polițiști in urma a zece percheziții efectuate intr-un dosar de frauda și fals informatic. Noua persoane au fost aduse la audieri, iar trei dintre ele au fost arestate pentru 24 de ore, fiind suspectate de savarșirea infracțiunilor de inșelaciune…

- Deși a fost desemnat de conducerea PSD BN drept candidat pentru un nou mandat de primar al comunei Teaca, Damian Iustian Muntean a anunțat ca se retrage din cursa electorala. Damian Iustian Muntean a condus comuna timp de patru mandate. „Ultimii 16 ani au fost unii plini de realizari și pe aceasta cale…

- Locatarii de pe Aleea Bizușa nr. 6 din cartierul Gheorgheni, Cluj-Napoca, au fost surprinși cand au observat ca pe avizierul blocului a fost afișata o taxa de inmormantare. Fara sa stea pasivi, oamenii au depus plangere, iar in mod surprinzator, situația s-a rezolvat. Asemenea incidente au mai avut…

- 16 tineri din Lechința au primit de la primarul Romeo Florian cheile noilor apartamente și garsoniere din blocul ANL nou construit in comuna. Valoarea investiției se cifreaza la peste 4,7 milioane lei. Primarul Romeo Florian a predat, vineri, de Marțișor, celor 16 tineri cheile noilor locuințe ANL.…

- Se apropie sfarșitul mandatului de la Cotroceni al președintelui Klaus Iohannis, iar autoritațile se pregatesc pentru viitorul sau locuința. Potrivit unor surse politice, RAAPPS a inceput amenajarile pentru vila care i se va atribui lui Iohannis dupa incheierea mandatului. Fostul sediu al Partidului…

- Un barbat din Josenii Bargaului a fost gasit fara suflare, miercuri, in apa raului Bistrița. Polițiștii cerceteaza imprejurarile in care a survenit decesul acestuia. In aceasta dupa-masa, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Prundu Bargaului au fost sesizați prin 112 cu privire la faptul ca o persoana…