- Nu exista deocamdata un consens in UE pentru trimiterea de instructori militari pe teritoriul Ucrainei, a declarat marti la Bruxelles seful diplomatiei europene, in finalul unui consiliu al ministrilor apararii din statele membre, transmite AFP, informeaza Agerpres.

- Comandantul-sef al armatei ucrainene a afirmat luni ca Franta va trimite "in curand" primii instructori militari in Ucraina pentru a forma trupele acestei tari distruse de razboiul cu Rusia, informeaza AFP.

- Comandantul armatei ucrainene, Oleksandr Sirski, a declarat luni ca Franta va trimite „in curand” primii instructori militari in Ucraina pentru a antrena trupele acestei tari distruse de razboiul cu Rusia.

- Lipsa de forța de lupta cu care se confrunta Ucraina a atins un punct critic, iar poziția sa pe campul de lupta in ultimele saptamani s-a inrautațit considerabil, pe masura ce Rusia și-a accelerat ofensiva pentru a profita de intarzierile in transporturile de arme americane, relateaza NYT.

- Trimiterea de trupe NATO in Ucraina ar fi "cu adevarat periculoasa" si ar "aduce mai aproape riscul unui razboi mondial", a declarat ministrul ungar de externe Peter Szijjarto intr-un interviu acordat presei de stat ruse, in care, pe de alta parte, ii invita pe rusi sa ceara Ungariei vize Schengen si…

- Razboi in Ucraina, ziua 747. Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, atrage atentia NATO ca nu are sens sa mai nege faptul trimiterii de militari ai Aliantei in Ucraina.