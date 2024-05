Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege care ii lasa pe șoferi 10 ani fara permis, daca sunt prinși bauți sau drogați la volan, urmeaza sa ajung la vot final. De 6 ani, Romania ocupa primul loc in Europa la numarul de accidente. Doar in ultimele luni, zeci de șoferi bauți și drogați au provocat tragedii pe șosele. Un […]…

De asemenea, proiectul propune o pedeapsa mai aspra pentru cei prinși cu substanțe interzise, inlocuind amenzile cu pedeapsa in inchisoare.

- Polițiștii rutieri și de ordine publica sub coordonarea Serviciului Rutier Timiș au efectuat o razie de proporti in in weekend pe principalele artere din judet. Multi soferi au depasit masura in preajma sarbatorilor si au consumat fie bauturi alcoolice, fie substante psihoactive inainte de a se urca…

- Seful Politiei Bihor, chestorul Alin Hanis, a declarat ca agentii rutieri vor dispune retinerea tuturor soferilor gasiti la volanul masinilor, in trafic, cu alcoolemii mari sau sub influenta substantelor interzise, noteaza ProTV. Citește și: Copii cu dizabilitați, inchiși in apartamente de mai bine…

- „Va fi o regula: șoferii bauti si drogati merg in Arest! (n.r. - Centrul de reținere și arestare preventiva al IPJ Bihor)", a avertizat chestorul Alin Hanis, in timpul unei sedinte a Prefecturii, citat de e-Bihoreanul. Conform datelor facute publice de seful Politiei Bihor, doar in anul care a trecut,…

- Weekendul trecut a fost plin pentru polițiștii rutieri din cadrul IPJ Hunedoara care au organizat o ampla actiune pe soselele din judet. Multi soferi au fost prinsi bauti la volan iar unul dintre ei s-a rasturnat cu masina avand permisul suspendat. De asemenea intr-un alt caz soferul e suspect ca a…