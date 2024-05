Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul slovac ia in considerare construirea unei noi unitati nucleare, cu o capacitate de pana la 1,2 gigawati (GW), si ar putea lua o decizie la reuniunea de miercuri, a anuntat premierul Robert Fico, transmite Reuters. Decizia va reprezenta o baza pentru masuri concrete in vederea pregatirii proiectului,…

- Lotul național de para armwrestling, din componența caruia au facut parte Vladimir Butucea, Gheorghe Spinu, Iaroslav Buchili, Ion Cernei, Anton Nacu și Vasile Versteac, a cucerit cinci medalii la Campionatul European, care s-a desfașurat in orașul Bratislava, Slovacia. Cel mai bun rezultat l-a inregistrat…

- In intervalul 2-8 Mai 2024, in cadrul Campionatului European de Skandenberg gazduit in Bratislava, Slovacia, sportivii din Luduș, Tapaszto Ciprian și Borbil Danuț, au excelat prin performanțele lor, obținand astfel rezultate remarcabile. Ciprian Tapaszto s-a remarcat prin performanța sa deosebita, obținand…

- Chiar daca a remizat pe teren propriu, scor 3-3, in partida cu Le Havre, Paris Saint-Germain a cucerit titlul de campioana a Frantei, dupa ce AS Monaco, ocupanta locului secund, a pierdut pe terenul formatiei Olympique Lyon, scor 2-3. Parizienii, care au fost tinuti in sah de Le Havre sambata pe Parc…

- CAMPIONI… Comstar Vaslui a caștigat in premiera titlul de campioana județeana, dupa ce a invins-o pe Sporting Banca, scor 5-1 (2-1), in etapa a 18-a a Ligii 4. Deși mai sunt patru etape de disputat, Comstar este matematic campioana. Echipa antrenata de cuplul Costinel Botez – Catalin Grigore a dominat…

- Trei tinere au murit strivite de autocarul neasigurat de șofer, iar alte 7 persoane au fost ranite, in urma accidentului de sambata, 6 aprilie, de la Spisske Podhradie, estul țarii., relateaza portalul slovac Noviny.Accidentul s-a petrecut chiar in ziua in care, in țara, erau organizate alegerile prezidențiale.…

- Slovacia sustine demersurile Romaniei de adaptare a statutului de protectie a ursului la nivelul Uniunii Europene (UE), a declarat Filip Kuffa, secretar de stat in Ministerul Mediului slovac, dupa sedinta de miercuri a guvernului de la Bratislava, transmite TASR. Romania doreste sa prezinte la reuniunea…

- La Turneul Final 8 al Cupa Romaniei pentru CSM Constanta a debutat jucatoarea americana Britney Jones, care a fost desemnata MVP in finala. Echipa feminina de baschet CSM Constanta a realizat marea performanta a cuceririi Cupei Romaniei, chiar pe terenul formatiei Sepsi SIC Sfantu Gheorghe, campioana…