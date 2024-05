Stiri pe aceeasi tema

- Cinci frati cu varste cuprinse intre 3 si 15 ani au ajuns in stare extrem de grava la spital, dupa ce mama lor i-a spalat cu o substanta toxica, folosita in mod obisnuit la deparazitarea animalelor. La putin timp dupa baie, minorii au inceput sa simta rau, apoi, rand pe rand si-au pierdut cunostinta.…

- O situație grava a ajuns in atenția medicilor constanțeni. Cinci copii au intrat de urgența in grija personalului medical de la Spitalul de Urgența Constanța. Minorii – frați – ar fi fost spalați cu o substanța toxica. Din primele informații, totul s-a intamplat in localitatea Lipnița, din judetul Constanta.…

- Un grav accident s-a produs in dimineața zilei de marți, 30 aprilie 2024, in dreptul Șantierului Naval Mangalia, doi tineri fiind in stare critica. La fața locului au venit numeroase echipaje de poliție, doua ambulanțe și doua autospeciale SMURD.

- Grupa de sange cea mai predispusa la mușcaturi de capușe e A2, au demonstrat cercetatorii care au testat reacțiile fața de mai multe grupe, prin experimente de laborator. Din ce in ce mai mulți romani sunt mușcați de capușe, iar medicii spun ca primele masuri luate imediat dupa mușcatura va pot scapa…

- Doua fetite, mama si bunica lor au fost internate sambata la Spitalul Judetean Satu Mare, fiind intoxicate dupa ce s-au spalat cu soluție pentru deparazitarea oilor. Bunica, mama si fetita de doi ani sunt in stare stabila si vor fi transferate in alta sectie pentru continuarea tratamentului si supraveghere.…

- Caz halucinant in Targu Mureș. O mama și fiul ei au fost gasiți morți in casa, iar trupurile lor erau deja in stare putrefacție. Polițiștii au intrat in locuința lor și au gasit cele doua cadavre, iar in acest caz a fost deschis un dosar penal. Iata care sunt primele ipoteze.

- Fetita a fost internata in urma cu o luna la Spitalul de Copii din Iasi, dupa ce a fost spalata pe cap cu o substanta folosita la deparazitarea animalelor. Fetita a ajuns in stare critica la spital, medicii fiind rezervati inca din momentul internarii asupra sanselor de supravietuire. Ea a intrat ulterior…

