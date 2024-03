Stiri pe aceeasi tema

- Un buzoian in varsta de 34 de ani este internat in stare critica la Spitalul Județean de Urgența, dupa ce a suferit arsuri de gradul trei pe o mare parte din corp, in urma unui incendiu. Astazi, la pranz, tanarul și rudele sale se aflau in locuința lor de pe strada Dorobanți, in momentul in …

- Un tanar ucrainean care facea parte dintr-un grup de trei persoane care au trecut granita in Romania prin Muntii Maramuresului a decedat inghetat, desi, initial, salvamontistii stiau despre acesta ca s-ar fi intors in Ucraina, a informat, miercuri dimineata, directorul Serviciului Public Judetean Salvamont…

- Un ucrainean in varsta de 22 de ani care a trecut ilegal granita in Romania prin Muntii Maramuresului (aproximativ 1.900 metri altitudine) si s-ar fi ratacit urmeaza a fi recuperat de salvamontisti si politistii de frontiera, a informat, marti seara, directorul Serviciului Public Judetean (SPJ) Salvamont…

- Traian Basescu a fost internat in stare critica la Spitalul Militar. Dumitru Dragomir a spus ca fostul președinte are probleme cu plamanii.Traian Basescu, in stare critica! Dumitru Dragomir a transmis un mesaj de ingrijorare și a dezvaluit ca fostul presedinte al Romaniei se confrunta cu probleme la…

- UPDATE Un barbat ucrainean se afla in stare critica in Muntii Maramuresului, iar o echipa mixta de salvatori montani si politisti de frontiera au plecat in cautarea sa, a informat, luni, directorul Serviciului Public Judetean Salvamont Maramures, Dan Beng

- Un barbat ucrainean este cautat luni de salvamontiști și polițiști de frontiera in Munții Maramureșului. In sprijinul lor, intervine și un elicopter.Salvamontiștii din Maramureș intervin luni pentru cautarea unui barbat in Maramureșului, potrivit mediafax. „Un barbat din Ucraina a dat alarma…

- Romaero, principala companie a statului roman de tehnologie aerospațiala, a intrat in insolvența, dupa cum relateaza Profit.ro. In ultimii ani, compania, care este deținuta de Ministerul Economiei, a inregistrat numeroase pierderi. Ministerul Economiei deține 56,71% din capitalul social, SIF Muntenia…

- Eleva in varsta de 17 ani, internata in stare critica dupa prabușirea peretelui caminului Liceului Tamasi Aron din Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita, a murit, anunța reprezentanții Spitalului din Targu Mureș, unde a fost internata in coma.