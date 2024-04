Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar, si-a exprimat speranta, la intalnirea cu CEO-ul companiei Rheinmetall AG, care a achizitionat pachetului majoritar la Automecanica Medias, ca aceasta decizie va determina cat mai multe companii germane sa investeasca in Romania. ”Ministrul Apararii Nationale, Angel…

- ”Ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, a avut vineri, 16 februarie, o intrevedere cu Armin Papperger, CEO-ul companiei Rheinmetall AG, in marja Conferintei de Securitate de la Munchen. Principala tema de discutie dintre cei doi oficiali a fost reprezentata de intensificarea cooperarii industriale…

- ”Cu prilejul vizitei de lucru in Statele Unite ale Americii, am semnat la Boston o scrisoare de intentie cu Lockheed Martin, companie americana de top in domeniile aerospatial, militar si energetic. Este un prim pas pentru dezvoltarea tehnologiei de productie a bateriilor in Romania. Si nu orice fel…

- Potrivit ministerului, ”ministrul energiei, Sebastian Burduja, a solicitat public ANRE, inca din luna august 2023, sa verifice modul in care furnizorii de pe piata de gaze si energie electrica respecta prevederile OUG27/2022”. ”Chiar daca Ministerul Energiei nu are drept legal de control asupra furnizorilor…

- ”Ultima zi la Washington a inceput bine, ca invitat la un mic dejun de lucru, la sediul American Central European Business Association (ACEBA), alaturi de secretarul adjunct al departamentului de energie, Dr. Andrew Light. Ne straduim sa atragem investitii americane in sectorul energetic romanesc. Au…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Florin Barbu a afirmat, referitor la acordul semnat intre premierul Marcel Ciolacu si reprezentantii fermierilor si transportatorilor privind incetarea protestelor, ca „numai dialogul este calea pentru rezolvarea problemelor si ma bucur ca fermierii si transportatorii…

- „Impreuna cu premierul Marcel Ciolacu am avut o noua intalnire cu reprezentantii fermierilor si transportatorilor care protesteaza la Afumati, iar in urma acordului semnat, acestia au decis incetarea actiunilor de protest, atat in Bucuresti, cat si in teritoriu. Acordul semnat prevede constituirea unui…

- Ministerul Energiei lanseaza azi, 1 februarie 2024, prin platforma MYSMIS, doua apeluri de proiecte pentru sprijinirea investitiilor de modernizare si reabilitare a retelei de termoficare. Apelurile de proiecte se vor lansa in platforma MySMIS2021 prin procedura cu depunere continua, pana la epuizarea…