- Reprezentantii Ministerului Energiei au anuntat lansarea apelului de proiecte din cadrul Fondul pentru modernizare in cadrul Programului-cheie nr. 1 – Surse regenerabile de energie si stocarea energiei- Sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile…

- Primaria Craiova intenționeaza sa iși faca parc fotovoltaic si peste 10 mii de panouri fotovoltaice vor fi amplasate pe Aleea 1 Simnic. Acest parc urmeaza sa produca electricitate pentru instituțiile publice și pentru iluminatul public. Drept urmare, a realizarea un studiu de fezabilitate și a elaborat…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, si primarul Sucevei, Ion Lungu, au semnat, vineri, primul contract de finantare pentru reabilitarea termoficarii Municipiului Suceava din Fondul pentru Modernizare, informeaza Ministerul Energiei. Valoarea totala a investitiei este de peste 362 milioane lei, din…

- ”Ministerul Energiei anunta semnarea a inca 21 contracte de finantare in cadrul Fondului pentru Modernizare, Program Cheie 3- Sprijin pentru extinderea si modernizarea retelei de distributie a energiei electrice. Valoarea totala a proiectelor este de 3.214.137.593,33 lei, echivalentul a 646.018.851,79…

- Ministerul Energiei lanseaza azi, 1 februarie 2024, prin platforma MYSMIS, doua apeluri de proiecte pentru sprijinirea investitiilor de modernizare si reabilitare a retelei de termoficare. Apelurile de proiecte se vor lansa in platforma MySMIS2021 prin procedura cu depunere continua, pana la epuizarea…

- Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV) va avea propria centrala fotovoltaica. In acest sens, instituția de invațamant superior a depus spre finanțare la Ministerul Energiei, un proiect a carui valoare depașește patru milioane de lei. Investiția de la USV Iași va fi…

- ”Am inceput contractarea apelului din Fondul pentru Modernizare pentru institutii publice — investitii in energie verde pentru comunitati din toata Romania. Pe 6 decembrie 2023, am lansat apelul adresat institutiilor publice. In timp record, echipa Ministerului Energiei a trecut prin etapele de evaluare…