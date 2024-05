Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Judetean pentru Cultura Traditionala si Educatie Artistica Mures, secția Școala Populara de Arte, a organizat in perioada 16-18 aprilie 2024, cea de-a XXI-a ediție a Festivalului „Zilele Școlilor Populare de Arte". Evenimentul a fost constituit din 2 spectacole, unul de muzica ușoara in prima…

- In perioada 19-21 Aprilie 2024 a avut loc Festivalul internațional se muzica ușoara pentru copii și adolescenți “Voci de Ingeri” de la Suceava, unde a participat și maramureșeanca Ania Ilinca Ghișe. Aceasta a caștigat trofeul categoriei 10-11 ani. O performanța deosebita pentru tanara Ania, vocea…

- Muzeul Judetean Mures a anuntat, miercuri, descoperirea primului tezaur eneolitic din judet, care a putut fi documentat in situ de specialisti, pe raza localitatii Sanisor, gratie unui membru al comunitatii arheologilor amatori din Romania, Narcis-George Cartis, descoperirea fiind a doua de acest gen…

- Cu ocazia Zilei Jandarmeriei Romane, activitațile sportive au continuat, aducand impreuna jandarmii maramureșeni. Inspectoratul de Jandarmi Județean „Pintea Viteazul” Maramureș a gazduit evenimentul, oferind un teren pentru demonstrarea abilitaților atat in fotbal, cat și in șah. Echipa Direcției Silvice…

- Banatu-i fruncea, dar Maramureșul e inima! Traim, iubim, simțim și ne manifestam, insa pentru faptele noastre suntem luați la raspundere sau chiar ni se scade nota la purtare. Caz ireal in Baia Mare, Vlad, un elev din clasa a x-a de la Colegiul Tehnic „George Barițiu”, a fost sancționat cu scaderea…

- Maramuresul a pierdut un fost sportiv al echipei de rugby CSM Stiinta Baia Mare. Marin Cocarca s-a nascut in Leordina, in 19 aprilie 1963. A jucat mai bine de doua decenii, pe postul de pilier. „Cu profund regret și durere in suflet, anunțam trecerea in neființa a fostului rugbist Marin Cocarca. Marin…

- Este vorba de „Secretul Insulei Pin-Up" care a fost filmata la Uzina Foto Azomures in anul 2016. Filmul produs de mureșeanul Ovidiu Vasu, Rina Gri și Alecs Nastoiu, sub umbrela casei de producție GAT Transilvania Films a primit la cea de-a 49-a ediție a Festivalului de Film Sci-Fi din Boston, titlul…

- Maramureșul, o regiune plina de tradiții și frumusețe naturala, iși dezvaluie farmecul unic prin turismul cultural și divertisment. Situat in nordul Romaniei, acest colț de rai ofera vizitatorilor o experiența de neuitat, fiind o destinație de top pentru cei in cautare de autenticitate, tradiții bine…