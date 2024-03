Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, vineri, la Timisoara, ca terminalul Schengen al Aeroportului international "Traian Vuia" va fi inaugurat saptamana viitoare, țara noastra urmand sa intre in „Air Schengen” cu aeroporturile, precum și cu frontierele maritime de duminica, 31 martie…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu, presedintele PNL Nicolae Ciuca, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu și secretarul PNL Lucian Bode s-au aflat vineri la Oradea pentru a inspecta proiectul drumului de legatura dintre Centura și Autostrada A3 (Biharia).

- Cristian Pistol, directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a anunțat ca segmentul de drum expres DEx 16, care leaga Oradea de Autostrada A3, va fi deschis circulației in luna martie 2024. Potrivit lui Cristian Pistol , proiectul este finanțat exclusiv prin fonduri…

- Vești bune pentru șoferi! Prima banda dedicata vehiculelor din Uniunea Europeana in punctul vamal de la Calafat a fost pusa in funcțiune. CNAIR a facut anunțul oficial! Se deschide prima banda dedicata exclusiv autovehiculelor UE Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, a precizat ca Compania Naționala…

- Statul roman cumpara trenuri noi, in valoare de 3,02 miliarde de lei, de la o firma cu sediul in Polonia. Anunțul in acest sens a fost facut de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, in ziua de 30 ianuarie 2024. “Prin semnarea astazi a 3 contracte, in valoare totala de 3,02 miliarde de lei, achiziționam…

- Moment important pentru Autostrada Moldovei (A7). Lucrarile la lotul 3 Pietroasele – Buzau (13,9 km), din segmentul de autostrada Ploiești – Buzau (63,25 km), vor incepe la 1 martie și au ca termen de finalizare 20 de luni, adica pana la finalul anului 2025! Anunțul a fost facut marți de catre directorul…

- Anca Alexandrescu s-a dus peste Marcel Ciolacu la Palatul Victoria. Apoi l-a cautat și pe Sorin Grindeanu. Dupa o discuție de mai bine de o ora, jurnalista l-a facut pe premier sa se razgandeasca. PSD renunța la embargoul impus comunicatorilor partidului privind prezența in platourile Realitatea Plus.…

- Luni dimineața, premierul Marcel Ciolacu va prezida o intalnire de lucru esențiala la Palatul Victoria, la ora 9:30, avandu-i alaturi pe vicepremierul Catalin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, și ministrul Agriculturii și Dezvoltarii…