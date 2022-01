Termenul minim pentru doza booster, REDUS de la 6 luni, la 4 luni în România. Când se va aplica decizia Termenul minim pentru administrarea dozei booster de vaccin anti-COVID va fi devansat de la 6 la 4 luni in Romania, a anunțat joi Valeriu Gheorghița, coordonatorul CNCAV. Medicul Valeriu Gheorghița a invocat, joi, studiile științifice care arata ca protecția data de vaccin scade dupa 4 luni de la schema inițiala de vaccinare. Decizia de schimbare […] The post Termenul minim pentru doza booster, REDUS de la 6 luni, la 4 luni in Romania. Cand se va aplica decizia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

