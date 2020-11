Termen prelungit de depunere a cererilor de eşalonare a datoriilor pentru companii Data limita pana la care companiile pot depune cereri de esalonare a datoriilor cumulate in perioada pandemiei ar putea fi prelungita pana la 15 ianuarie 2021. Anunțul a fost facut luni de ministrul Finantelor, Florin Citu, la intalnirea cu membri ai Consiliului Consultativ Economic al Consiliului Judetean (CJ) Timis. Demnitarul a spus ca Guvernul PNL nu va introduce noi taxe anul viitor si va propune in sedinta din aceasta saptamana a Executivului prelungirea termenului de depunere a cererilor de eșalonare cu o luna, in condițiile in care termenul limita ar fi fost 15 decembrie. „Mediul de afaceri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

