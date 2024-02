Stiri pe aceeasi tema

- Mai-marii Bisericii Ortodoxe Romane s-au intalnit joi, 29 februarie 2024, la ședința Sfantului Sinod, luand in discuție și actele de indisciplina ale arhiepiscopului Tomisului. IPS Teodosie a „platit” cu o dojana.

- Ilustrație: Marian Avramescu Inalt ridicatul cu macaraua arhiepiscop al Tomisului, Teodosie, a decretat trei zile de post și rugaciune, spre inlatuarea demonilor care nu-i permit domniei-sale sa joace rolul de gargui in turla mare a unei mitropoli sau pe cel al cucuvelei din turla (mai pe ortodoxism).…

- Ilustrație: Marian Avramescu Exagerat de prea fericitul patriarh Daniel s-a saturat de colectarea de șpaga nefiscalizata in interiorul Bancii Ortodoxe Romane (BOR), operata de inalt prea ridicatul cu macaraua arhiepiscop al Tomisului, Teodosie. Prin urmare, Daniel a decis sa-și inființeze propria Direcție…

- Preoții constanțeni au fost convocați sambata, la 15:30, in Piața Ovidiu, pentru a susține ridicarea Arhiepiscopiei Tomisului la rang de mitropolie și, implicit, pe IPS Teodosie la rang de mitropolit, așa cum acesta a cerut in nenumarate randuri, conform surselor Info Sud-Est. Preoții au fost chemați…

- Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane anunța ca, in urmatoarea ședința, va discuta „incalcarea ordinii statutare a Bisericii si tulburarea pacii din viața Bisericii și a societații prin acte de razvratire, indisciplina și presiune publica”, dupa incercarile repetate ale lui IPS Teodosie, arhiepiscopul…

- Preotul Petrica Leascu, personajul cheie in materialele jurnalistilor de la Recorder.ro, intitulate "Coruptie in numele Domnuluildquo;, este prezent azi, 5 februarie 2024, la sediul DNA Constanta. Preotul Petrica Leascu are calitatea de martor in dosarul penal deschis de DNA Constanta dupa materialele…

- Ilustrație: Marian Avramescu Inalt ridicatul cu macaraua arhiepiscop al Tomisului, Teodosie, demonstreaza ca știe sa prezica nu doar momentele din luna cand femeile au interzis in biserica sa, dar mai nou, și vremea. Teodosie a prognozat ca va cadea multa mana cereasca asupra arhiepiscopiei sale. Direcția…

- Ilustrație: Marian Avramescu De Boboteaza s-a conturat un nou tablou memorabil al realitații cotidiene din țara noastra. Dupa celebrul tablou “Carul cu boi” al lui Nicolae Grigorescu, avem o noua opera memorabila: Carul tras de boi și de magari, dar mai ales impins de la spate de boi și magari al arhiepiscopului…