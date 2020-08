Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Teodorovici a lansat un nou atac la conducerea PSD, afirmând ca aceasta este ilegala și acuzând-o ca nu reușește sa acumuleze capital electoral pe seama modului cum gestioneaza Guvernul Orban epidemia și ca nu a depus pâna acum o moțiune de cenzura.”Nu este firesc,…

- Eugen Teodorovici a anuntat ca in cursul zilei de vineri si-a depus candidatura pentru functia de presedinte al Partidului Social Democrat, potrivit Agerpres. "Mi-am depus azi candidatura pentru functia de presedinte al PSD, in conditiile prevazute de actualul statut validat de Tribunalul Bucuresti,…

- ​Candidat anunțat la șefia PSD, Eugen Teodorovici acuza conducerea interimara a lui Marcel Ciolacu ca vrea sa fraudeze alegerile din partid. Fostul ministru al Finanțelor spune ca Ciolacu, pe care îl numește „președinte pretins fondator, fara prestanța și lipsit de coloana vertebrala",…

- Fostul presedinte executiv al PSD Eugen Teodorovici reclama incalcari grave ale Statutului partidului, in pregatirea Congresului care ar trebui sa aiba loc in 22 august si pentru care candidaturile se depun pana in 7 august, la ora 16.00. ”PSD, trezeste-te!”, transmite Teodorovici, care sustine ca…

- Conducerea colectiva interimara a Partidului Social Democrat se reunește miercuri, de la ora 14:00, la sediul central al PSD din Șos. Kiseleff, nr. 10.Social-democratii se pregatesc pentru Congresul in care isi vor alege o noua conducere. Marcel Ciolacu a anuntat ca acesta va fi organizat imediat dupa…

- Paul Stanescu l-a atacat pe Eugen Teodorovici dupa ce fostul ministru al Finantelor l-a criticat pe Marcel Ciolacu, acuzandu-l ca a incalcat statutul partidului. "Teodorovici este un aventurier politic, incapabil sa se gandeasca la PSD si la colegii lui. El nu este un social-democrat autentic.…

- Lia Olguta Vasilescu nu este gata sa renunte prea usor la o pozitie fruntasa in cadrul Partidului Social Democrat. Odata cu apropierea congresului in care se va alege noul presedinte, ea si-a facut planul pentru a ajunge din nou la varful PSD. Organizatia PSD Dolj il sustine pe Marcel Ciolacu la conducerea…