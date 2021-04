Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Becali merge la farmacie ca orice muritor de rand, dar sare peste cateva reguli in drumul ei. Fiica cea mica a latifundiarului din Pipera para sa fi avut o urgența care nu mai suporta amanare, așa ca a parcat unde a apucat și și-a vazut de drum.

- Recent, Alexandra Becali și-a cumparat un bolid de lux de sute de mii de euro, pe care il scoate pe strazile Capitalei ori de cate ori are ocazia. Fiica mijlocie a latifundiarului din Pipera este atat de mandra de noua achiziție incat nu se ferește s-o parcheze in locuri in care este imposibil sa treaca…

- Daca nici fiicele sa nu-i calce pe urme, atunci cine? Gigi Becali are de ce sa fie mandru! Teodora nu se uita la bani atunci cand vine vorba de rezervor. Stai sa vezi unde a mers fiica celebrului milionar imediat dupa. Imagini de senzație surprinse de catre paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de…

- Și ce daca este pandemie, Adrian Minune și Calina Roman petrec impreuna de mama focului prin cluburile din Capitala. Asta dupa ce poliția a oprit petrecerea privata la care participau, el in calitate de cantareț, ea fiind una dintre invitați. Și pentru a va demonstra ca nu sunt doar vorbe in vant, datorita…

- Oana Mizil este o femeie care ii respecta pe cei din jur, dar și pe ea, cu atat mai mult cu cat este soția unuia dintre cei mai controversați edili din Romania. Paretenera de viața a lui Marian Vanghelie incearca sa iși obișnuiasca de mica fetița cu traiul de lux, astfel ca pana și venirea de la școala…

- Pentru ca ziua de Valentine`s Day este una speciala pentru toți indragostiții, Razvan Raț nu se exclude din aceasta ecuație și s-a pregatit ca la carte pentru o noapte de pomina. Fostul fotbalist a fost surprins de cei mai tari paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din…

- Cei mai tari paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au realizat, inca o data, un material de excepție. De data aceasta, cei care au intrat in vizorul nostru sunt Jimmy Dub și frumoasa asa soție. Din imaginile noastre se vede ca artistul ține tare mult la silueta…