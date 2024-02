Fiica lui Dan Tatoiu este, cu siguranța, fata lui tata! Tanara, care de curand a implinit 18 ani, are mai multa incredere in tatal ei, decat in senzorii de parcare ai bolidului de lux de peste 100.000 de euro pe care il conduce. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imagini in care milionarul iși invața fiica sa faca parcari in fața localurilor de lux unde ies sa manance.