Tentativă de atac terorist la granița dintre SUA și Canada O mașina a explodat pe un pod intre SUA și Canada de langa Cascada Niagara. La fața locului a intervenit FBI, care spune ca situația este „foarte fluida”. Potrivit informațiilor furnizate de catre presa internaționala, la fața locului, anchetatorii au gasit un obiect asemanator cu o valiza sau servieta. Ei trateaza obiectul ca pe un posibil dispozitiv exploziv. In urma exploziei, doi barbați și-au pierdut viața, iar un polițist de frontiera a fost ranit. La scurt timp dupa producerea incidentului, podul a fost inchis. Ca masura de precauție, toate cele patru poduri care leaga Canada de SUA peste… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

