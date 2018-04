Stiri pe aceeasi tema

- Meciul de campionat dintre UTA si ASU Politehnica, programat marti, de la ora 17, la Siria, risca sa se transforme intr-un scandal inca dinainte de a avea loc. Gazdele au alocat timisorenilor doar 70 de bilete de intrare la meci, dar suporterii s-au organizat si au cumparat, de la punctele de vanzare…

- Suporter Spirit Club Farul joaca sambata, de la ora 17.00, derby-ul cu Progresul Spartac Bucuresti pentru promovarea in liga a doua. 5000 de oameni sunt asteptati pe stadionul Farul! Pentru a suplini absența lui Adi Patulea, care a devenit indisponibil pâna la finele sezonului, Petre Grigoraș…

- Fanii lui PAOK Salonic au invadat o televiziune și l-au obligat pe prezentator sa citeasca un mesaj din partea lor! In Grecia e un scandal imens dupa ce PAOK Salonic a pierdut la „masa verde” meciul cu Olympiakos și, in plus, echipa antrenata de Razvan Lucescu a fost depunctata cu 3 puncte. Dupa ce…

- Aproximativ 40 de fani ai echipei PAOK Salonic au patruns in studioul local al postului de televiziune ERT 3 si l-au obligat pe un prezentator sa le citeasca un mesaj timp de cinci minute. Ei au anuntat ca actiunea este in semn de protest fata de deciziile luate de liga greaca dupa incidentele cu…

- Suporterii au plecat apoi fara a provoca vreun incident si nu a fost efectuata nicio arestare. "Conducerea ERT3 condamna cu fermitate invadarea sediului local de catre suporterii unei echipe in timpul unei emisiuni in direct. Ei s-au comportat intr-un mod profund antidemocratic, departe de spiritul…

- E o intreaga nebunie legata de numirea lui Ionuț Popa in funcția de director tehnic la UTA. Tehnicianul originar din Arad a ținut sa lamureasca cateva lucruri esențiale. Popa: “Nu pup nimic” De la bun inceput tehnicianul a decis sa lamureasca problema cu suporterii. Iata ce…

- Oarecum de așteptat, Suporter Club UTA a luat act de numirea lui Ionuț Popa in funcția de director tehnic la UTA, iar fanii nu sunt prea incantați de ceea ce se intampla. Suporterii cheama simpatizanții la o intalnire lamuritoare… “Ne declaram consternați de decizia conducerii…

- Un clujean s-a dus la cinema, la Cinema City Vivo Cluj (fostul Polus), iar în loc de bilet printat a primim o foaie de hârtie pe care era trecut codul biletului. ”Biletul de intrare la Cinema City Vivo. #jurperosu - uitându-se la Black…