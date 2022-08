Stiri pe aceeasi tema

- Tichetele sociale din programul Sprijin pentru Romania, emise prin operatorii Sodexo și Up Romania, pot fi folosite, incepand din luna august, in toate hipermarketurile și supermarketurile Auchan, cu o excepție: magazinele MyAuchan din stațiile Petrom, anunța retailerul, care precizeaza ca in cel mai…

- Incepand din luna august, tichetele sociale din programul Sprijin pentru Romania, emise prin operatorii Sodexo și Up Romania, pot fi folosite in toate magazinele Auchan din Constanța, Galați, București, Ilfov, Dolj, Bihor, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Brașov, Mureș, Sibiu, Hunedoara, Timiș, Bacau, Iași,…

- Procesul de emitere și distribuire a tichetele sociale de 250 de lei a fost finalizat. Odata ce ați intrat in posesia lor, trebuie sa știți ca acestea nu pot fi folosite pentru cumpararea de produse alimentare și mese calde decat in anumite locuri. In cazul supermarketurilor este vorba de doar cateva…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o avertizare meteo Cod portocaliu de canicula si disconfort termic accentuat pentru judete din vestul si nord-vestul Romaniei si Cod galben de caldura si disconfort termic ridicat pentru judete din sudul, estul si o parte din centrul tarii.…

- Meteorologii anunta ca valul de caldura si disconfortul termic se mentin, sambata si duminica, in zonele joase din vestul, sudul si, local, in estul tarii. Totodata, in majoritatea regiunilor vor fi ploi si descarcari electrice, fiind emis un Cod galben. Pana sambata seara, in Maramures, Transilvania,…

- Azi (30 iunie) și vineri, 1 iulie, in zonele joase din județele Arad, Bihor, Satu Mare, Salaj, Maramureș și Bistrița-Nasaud se vor inregistra temperaturi maxime extreme, ce vor atinge și depași recordurile absolute ale perioadei. Acestea se vor situa in jurul valorilor de 38…39 de grade in județele…

- ANM a emis avertizare COD ROȘU de canicula valabil pentru jumatate din județul niostru. Temperaturile vor ajunge și la 39 de grade. Avertizarea e valabila pana maine inclusiv. S-a emis avertizare de COD ROȘU de canicula pentru mai multe zone din țara. Printre acestea se numara și județul Bistrița –…

- In cazul in care aveți probleme in utilizarea voucherelor sociale de 250 lei, trebuie sa știți ca exista cateva numere de telefon la care puteți suna pentru a ieși din incurcatura. Pentru a veni in ajutorul beneficiarilor, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a raspuns mai multor…