Tensiuni între Marea Britanie şi UE din cauza reglementărilor post-Brexit din Irlanda de Nord Guvernul Boris Jonhson a cerut Uniunii Europene solutii pentru evitarea controalelor la limita administrativa dintre provincia britanica Irlanda de Nord si restul Marii Britanii, în contextul tensiunilor post-Brexit, potrivit Mediafax care citeaza BBC News. Pe fondul disputelor privind transferul unor vaccinuri în afara Uniunii Europene, Bruxellesul a avertizat ca ar putea institui controale în porturile nord-irlandeze. Provincia britanica Irlanda de Nord mentine unele reglementari UE, în virtutea Acordului post-Brexit, pentru a fi evitate controalele vamale la frontiera… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie a solicitat UE sa prelungeasca pana in 2023 perioada de gratie cu privire la controalele efectuate asupra schimburilor comerciale intre Irlanda de Nord si restul Regatului Unit, pentru a reduce impactul Brexitului asupra acestei provincii, informeaza Agerpres. Ministrul Michael Gove i-a…

- Premierul nord-irlandez, Arlene Foster, a indemnat sambata la inlocuirea acordului asupra Irlandei de Nord incheiat in cadrul Brexitului, pe care il considera "inaplicabil", dupa dezacorduri cu Uniunea Europeana (UE) cu privire la exportul de vaccinuri impotriva coronavirusului, noteaza AFP preluat…

- Vaccinarea anti-Covid-19 nu va fi obligatorie, a dat asigurari Comisia Europeana, in seara zilei de luni, accentuand ca nu vor exista drepturi diferite in functie de optiune. „Vaccinarea este voluntara”, a declarat Maros Sefcovic, vicepresedinte al Comisiei Europene pentru Relatii Interinstitutionale…

- Comisia Europeana a dat asigurari, luni seara, ca vaccinarea impotriva coronavirusului nu va fi obligatorie, subliniind ca nu vor exista drepturi diferite in functie de optiune. „Vaccinarea este voluntara”, a declarat Maros Sefcovic, vicepresedinte al Comisiei Europene pentru Relatii Interinstitutionale…

- Seful diplomatiei turce Mevlut Cavusoglu este asteptat pe 21 ianuarie la Bruxelles pentru a incerca sa aplaneze tensiunile cu Uniunea Europeana care pregateste sanctiuni impotriva actiunilor "agresive" ale Ankarei in Mediterana, a anuntat luni purtatorul de cuvant al diplomatiei europene Josep Borrell,…

- Uniunea Europeana ar trebui sa trimita vaccinuri impotriva COVID-19 in statele balcanice vecine si sa faca mai mult pentru combaterea coronavirusului in tarile din Parteneriatul Estic, afirma intr-o scrisoare comuna, expediata miercuri Comisiei Europene, ministrii de Externe din

- Sansele ajungerii la un acord între Marea Britanie si Uniunea Europeana privind relatiile post-Brexit sunt mai mici de 50%, a afirmat, joi dupa-amiaza, Michael Gove, ministrul britanic pentru Politicile Cabinetului. "Cred ca, în mod regretabil, sansele mai mari sunt ca nu vom ajunge…

- Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto a evocat joi existenta unei "relatii de cauzalitate" intre migratia ilegala, amenintarea in crestere a terorismului si violenta bazata pe extremism religios in Europa, transmite MTI, potrivit Agerpres. Comentand in legatura cu reuniunea ministrilor de externe…