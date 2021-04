Stiri pe aceeasi tema

- Probabilitatea ca Rusia sa invadeze Ucraina in urmatoarele saptamini este "redusa la medie", a estimat joi comandantul Comandamentului Europa al SUA, generalul Tod Wolters, in timp ce Moscova a masat trupe la granita ucraineana, relateaza France Presse. Intrebat de o comisie a Camerei Reprezentantilor…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, i-a cerut marti Rusiei sa-si retraga trupele pe care le comaseaza la frontiera cu Ucraina si a subliniat ca Alianta Nord-Atlantica, nu Moscova, este cea care va decide daca Ucraina va deveni membra a organizatiei, informeaza Reuters. ''In…

- Rusia a fost acuzata joi de Statele Unite si de europeni, in cursul unei videoconferinte a Consiliului de Securitate al ONU, de obstructionarea unei solutii in estul Ucrainei, ceea ce Moscova a respins, potrivit AFP. "Rusia trebuie sa inceteze imediat agresiunea sa in estul Ucrainei si sa puna capat…