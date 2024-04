Tenismenul Sebastian Korda, jefuit de un ceas de mii de euro

Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul american de tenis Sebastian Korda, eliminat de la turneul ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo de catre italianul Jannik Sinner, a dezvaluit ca a fost victima unui jaf pe strazile din capitalei Principatului Monaco inaintea competitiei. Agresorii furandu-i prin smulgerea de la mana un ceas…

- "Ii doresc din toata inima aurul olimpic", a spus croatul Goran Ivanisevic despre sarbul Novak Djokovic, numarul unu mondial al tenisului masculin, caruia i-a fost antrenor pana saptamana trecuta, informeaza site-ul eurosport.fr, potrivit Agerpres. Novak Djokovic are un inceput amestecat de sezon.…

- Tenismanul italian Jannik Sinner si-a continuat debutul fantastic de sezon, reusind sa cucereasca trofeul la turneul ATP Masters 1.000 de la Miami (SUA), dotat cu premii in valoare de 8.995.555 de dolari, in finala caruia l-a invins, duminica, in doua seturi, 6-3, 6-1, pe bulgarul Grigor Dimitrov, conform…

- Jannik Sinner a castigat duminica turneul Miami Open, invingandu-l in finala pe Grigor Dimitrov, scor 6-3, 6-1, potrivit news.ro Pentru italian este al doilea titlu Masters 1000, dupa cel cucerit la Toronto in 2023.Este deja al treilea sau titlu in 2024, dupa ce a castigat Australian Open…

- Carlos Alcaraz, Jannik Sinner si Daniil Mevedev s-au calificat, marti, in sferturile de finala ale turneului de tenis ATP Masters 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 8.995.555 de dolari, potrivit Agerpres. Spaniolul Alcaraz, numarul doi mondial, l-a invins fara probleme pe italianul…

- Spaniolul Carlos Alcaraz si rusul Daniil Medvedev vor fi adversari, la fel ca anul trecut, in finala turneului de tenis ATP Masters 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 9.495.555 de dolari. Daniil Medvedev, numarul patru mondial, l-a eliminat sambata in semifinale pe americanul…

- Liderul mondial, Novak Djokovic, s-a retras din turneul Masters 1000 de la Miami, turneu programat saptamana viitoare. Sarbul a pierdut la Indian Wells in fața tanarului Luca Nardi, apoi a decis sa-și orienteze pregatirea spre sezonul de zgura. Ceea ce s-a intamplat insa in deșertul californian, acolo…