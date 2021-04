Stiri pe aceeasi tema

- Federatia franceza de tenis (FFT) a confirmat oficial, joi, amanarea cu o saptamana a turneului de Mare Slem de la Roland Garros, programat initial intre 23 mai si 6 iunie, informeaza AFP. Astfel, meciurile de pe tabloul principal se vor desfasura intre 30 mai si 13 iunie, dupa calificarile care vor…

- Federatia franceza de tenis (FFT) a confirmat oficial, joi, amanarea cu o saptamana a turneului de Mare Slem de la Roland Garros, programat initial intre 23 mai si 6 iunie, informeaza Eurosport. Astfel, meciurile de pe tabloul principal se vor desfasura intre 30 mai si 13 iunie, dupa calificarile care…

- Editia din acest an a turneul de tenis de la Roland Garros, programata între 23 mai si 6 iunie, urmeaza sa debuteze cu o saptamâna mai târziu decât era prevazut, informeaza AFP.Grand Slam-ul parizian se va derula, astfel, între 30 mai si 13 iunie, potrivit unei surse…

- Editia din acest an a turneul de tenis de la Roland Garros, programata intre 23 mai si 6 iunie, urmeaza sa debuteze cu o saptamana mai tarziu decat era prevazut, informeaza AFP. Marele Slem parizian se va derula, astfel, intre 30 mai si 13 iunie, potrivit unei surse din cadrul organizatiei, care a confirmat…

- Conform L’Equipe, Roland Garros a fost amanat pentru al doilea an la rand, din cauza pandemiei de coronavirus. Turneul de Grand Slam de la Paris ar fi trebuit sa se dispute in perioada 23 mai - 6 iunie. Roland Garros va fi amanat din cauza celui de-al treilea val de COVID-19 din Europa, iar guvernul…

- Vicepresedintele Federatiei Romane de Tenis, George Cosac, a declarat, joi, ca spera ca Romania sa fie reprezentata la Jocurile Olimpice de la Tokyo de patru jucatoare in turneul de simplu. „Din punctul meu de vedere, federatia internationala a anuntat ca primele 56 vor fi pe tablou, dar eu cred ca…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams a invins-o fara probleme in doua seturi, 6-1, 6-4, pe australianca Daria Gavrilova, luni la Melbourne, in meciul sau de debut la turneul Yarra Valley Classic, de categoria WTA 500, dotat cu premii totale in valoare de 565.530 dolari. Williams, in varsta…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, a implinit saptamana aceasta sapte ani consecutivi de cand se afla in top 10 al clasamentului mondial WTA, fapt care o pune intre cele mai mari nume ale acestui sport, scrie site-ul circuitului profesionist feminin. Fost lider…