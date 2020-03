Perechea alcatuita din tenismanul roman Florin Mergea si italianul Simone Bolelli s-a calificat, sambata, in finala probei de dublu din cadrul turneului challenger de la Pau (Franta), dotat cu premii totale de 92.040 euro, dupa ce au trecut cu 7-6 (6), 6-1 de cuplul Teimuraz Gabasvili (Rusia)/Lukas Lacko (Slovacia). Mergea si Bolelli au obtinut victoria dupa o ora si 12 minute. Invingatorii au avut 4 asi si 4 duble greseli, in timp ce Gabasvili si Lacko au totalizat 3 asi si 5 duble greseli. Mergea si partenerul sau si-au asigurat un cec de 3.100 de euro si 60 de puncte ATP la dublu. In finala,…