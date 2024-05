Putin a depus jurământul pentru al cincilea mandat/ VIDEO Vladimir Putin a depus juramantul. Președintele rus, Vladimir Putin, a depus, marți, juramantul de investitura in cadrul unei ceremonii fastuoase la Kremlin pentru un al cincilea mandat, cu mai multa putere ca niciodata, transmite agenția AFP . „Aș dori sa le mulțumesc participanților la operațiunea militara speciala, aș dori sa le mulțumesc tuturor celor care lupta pentru patria noastra”, a spus el. „Destinul Rusiei va fi determinat doar de noi inșine… Vom trece prin aceasta perioada dificila cu demnitate și vom deveni și mai puternici. Suntem o națiune unita și mareața și, impreuna, vom depași… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

