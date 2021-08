Tenis: Israelianul Yshai Oliel a câştigat turneul ITF de la Bacău Tenismanul israelian Yshai Oliel, cap de serie numarul cinci, a castigat titlul in proba de simplu a turneului ITF de la Bacau, dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, dupa ce l-a invins in finala pe francezul Arthur Cazaux, al doilea favorit, cu 6-4, 4-6, 6-4.



Oliel (21 ani, 447 ATP) a obtinut victoria dupa aproape trei ore de joc (2 h 47 min).



Yshai Oliel si-a trecut in palmares cel mai important titlu din cariera, pana acum avand cinci titlul ITF15.



Cazaux (375 ATP), care luni implineste 19 ani, a castigat un singur titlu ITF15 in cariera, anul trecut.

