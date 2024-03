Stiri pe aceeasi tema

- Perechea romano-slovena compusa din Irina Bara si Dalila Jakupovic a castigat titlul in proba de dublu a turneului de tenis ITF de la Nagpur (India), dotat cu premii totale de 35.000 de dolari, sambata, dupa ce a invins in finala cuplul Yeon Woo Ku (Coreea de Sud)/Justina Mikulskyte (Lituania), cap…

- Perechea romano-slovena compusa din Irina Bara si Dalila Jakupovic s-a calificat in finala probei de dublu a turneului de tenis ITF de la Nagpur (India), dotat cu premii totale de 35.000 de dolari, vineri, dupa ce a dispus cu 7-5, 6-4 de cuplul Yasmin Man

- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara a fost invinsa, joi, in optimile de finala ale probei de simplu a turneului ITF de la Nagpur (India), dotat cu premii totale de 35.000 de dolari, dar s-a calificat in sferturi la dublu, potrivit Agerpres. Bara (28 ani, 175 WTA), principala favorita la simplu,…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara a obtinut doua victorii, una la simplu si alta la dublu, miercuri, la turneul ITF de la Nagpur (India), dotat cu premii totale de 35.000 de dolari, potrivit Agerpres. Bara (28 ani, 175 WTA), principala favorita, a dispus in primul tur la simplu de jucatoarea…

- Perechea taiwanezo-poloneza formata din Hsieh Su-wei și Jan Zielinski a caștigat supertibreak-ul finalei de dublu mixt de la Australian Open, pentru a cuceri vineri titlul competiției vineri in fața americancei Desirae Krawczyk și a britanicului Neal Skup

- Perechea alcatuita din jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan si iberica de origine slovaca Rebeka Masarova a fost invinsa de cuplul Desirae Krawczyk (SUA)/Ena Shibahara (Japonia), cu 6-3, 6-1, vineri, la Melbourne, in runda a doua a probei feminine de dublu din cadrul turneului Australian Open. Favoritele…

- Perechea romano-spaniola Monica Niculescu/Cristina Bucsa a castigat titlul in proba de dublu din cadrul turneului de tenis WTA 125 de la Angers (Franta), dotat cu premii totale de 100.000 de euro, duminica, dupa ce au invins in finala favoritele numarul d