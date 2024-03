Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza meteo pentru perioada 4 martie – 1 aprilie 2024, aducand vești surprinzatoare pentru luna martie. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor fi mai ridicate decat de obicei in aceasta perioada, in intreaga țara, marcand un inceput de primavara neobișnuit. ANM indica ca estimarile pentru temperaturi și cantitați de precipitații sunt realizate de ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durata, luand in considerare media saptamanala a abaterilor fața de perioada 2004-2023. Totuși, fenomenele extreme de scurta durata nu pot…