Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) anunta ca atacul impotriva mai multor site-uri guvernamentale din Romania a fost revendicat de gruparea pro-rusa Killnet. Hackerii si-au motivat atacul postand pe Telegram o poza cu Marcel Ciolacu, pe care il acuza ca ar fi promis furnizarea de arme Ucrainei.

- Zeci de jandarmi, echipaje de poliție, paramedici SMURD și pompieri vor acționa pe toata perioada sarbatorilor pascale și vor interveni acolo unde situația o impune, au dat astazi asigurari oficiali ai Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența „Porolissum” Salaj, ai Inspectoratului Județean…

- Atacurile cibernetice s-au intensificat in contextul invaziei Rusiei in Ucraina, pana marți fiind identificate undeva la 340 de adrese IP din diverse zone georgrafice de pe care se lanseaza atacuri mai complexe sau mai simple care pot afecta și Romania, a declarat miercuri Dan Cimpean, șeful Directoratului…

- Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii și-a reinnoit apelul catre cetațenii americani de a nu calatori spre Rusia și de a parasi imediat țara. Instituția avertizeaza cu privire la „posibilitatea harțuirii” cetațenilor americani, care poate ajunge „inclusiv la arestare”, scrie AFP, potrivit…

- Ce au pațit mai mulți clienți Lidl Romania? Circula cateva inșelatorii care ii lasa pe cumparatori cu un gust amar. Mai exact, este vorba despre o serie de capcane promoționale speciale pentru Ziua Femeii. Hackerii se folosesc de imaginea celebrului retailer pentru asta. Cu ce s-au confruntat cațiva…

- Atenție la modul in care utilizați cardurile bancare! In caz de pierdere, furt sau blocare anunțați imediat instituția bancara și poliția! Pentru protejarea Cardul de credit sau de debit Post-ul Poliția avertizeaza cu privire la folosirea cardurilor bancare. Informații utile! apare prima data in Gazeta…

- Ministerul Apararii Nationale ii atetioneaza pe romani sa fie atenti la stirile false care au aparut in ultimul timp, mai ales pe retelele de socializare. Reprezentii acestui minister ii roaga pe romani sa se informeze doar din surse oficiale. Ministerul Apararii a avut doua interventii, in cursul…

- O noua campanie de raspandire de malware prin intermediul e-mail-urilor este in plina desfasurare, fiind folosita identitatea Universitatii Bucuresti, avertizeaza specialistii Directoratului National de Securitate Cibernetica (DNSC), intr-o postare publicata, marti, pe pagina