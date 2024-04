Stiri pe aceeasi tema

- O zodie din horoscop va avea parte de schimbari uriașe in viața profesionala. Astrele vin cu cele mai bune vești pentru acești nativi. Iata cine sunt cei pentru care luna februarie aduce doar vești bune!

- Conform horoscopului de sambata, 23 martie 2024, astrologii au vesti bune si intrevad schimbari majore in sectorul banilor. Nativii zodiei Berbec au de semnat niște documente care le va schimba viitorul financiar, iar Fecioarele se elibereaza de o problema complicata. Horoscop pentru zodia Berbec Berbecii…

- Previziuni complete pentru prima zi de weekend. Vezi ce au pregatit astrele pentru tine azi, 23 martie. Este o zi plina de surprize, care mai de care mai interesante. O zodie va avea parte de schimbari majore in plan financiar, se anunța o zi plina de peripeții. Berbec Sunteți intr-o faza solida de…

- Astrologii au adus horoscopul zilei de marți, 19 martie. Astfel, am aflat ca unele zodii vor avea parte de o zi de foc, pe cand altele vor putea petrece clipe relaxante chiar și la birou. BERBEC Horoscop 19 martie 2024. Este o zi buna pentru activitați sportive si de creație. Unii nativi vor avea chef…

- Astrologii dezvaluie previziunile zodiacale pentru data de 9 martie 2024. Se pare ca unii nativi vor experimenta o zi plina de munca și responsabilitați, in timp ce alții vor cauta distracția, iar pentru o anumita zodie, dragostea ar putea fi la ordinea zilei. Berbec (21 martie – 19 aprilie) Astazi,…

- Horoscop 4-10 martie 2024 este prezentat de astrologul Mariana Cojocaru, in cadrul rubricii AstroPlay de pe YouTube Playtech Știri. Azi vom afla ce rezerva astrele fiecarei zodii in parte, in luna martie 2024. Horoscop 4-10 martie 2024 Apare renașterea! Roșu semnifica sanatatea, este culoarea vitalitații,…

- Ministrul german al sanatații, Karl Lauterbach, spera ca legea privind canabisul sa fie adoptata de Bundestag in februarie și sa intre in vigoare in aprilie, in ciuda opoziției fața de legalizarea canabisului chiar și in cadrul coaliției de guvernare, scrie DW. Citește și: Atenție, soferi! Punctul de…

- In acest articol, vom explora ce provocari ar putea intampina nativii din fiecare zodie la sfarșit de saptamana.Berbec (21 martie - 19 aprilie)Nativii Berbec sunt cunoscuți pentru energia lor debordanta și entuziasmul. Cu toate acestea, la sfarșit de saptamana, pot fi tentați sa se implice in prea…