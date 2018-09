Ce faci insa cand producatori de renume mondial admit ca inseala benchmark-urile? Acest gest a fost facut de Huawei in urma cu cateva zile, iar creatorii popularului 3DMark s-au autosesizat imediat. In urma interviului publicat de curand de Anandtech, compania UL din spatele testului de performanta 3D a retestat unele dintre cele mai populare telefoane Huawei. Imediat dupa, a decis ca Huawei P20 Pro, Huawei Nova 3, Huawei Honor Play si Huawei P20 nu mai au ce cauta in clasamentul oficial 3DMark, disponibil gratuit online. mai multe, pe capital.ro