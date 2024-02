Membrii Subcomisiei de Securitate și Apărare a PE aveau telefoanele supravegheate In decembrie, o analiza interna a aratat ca securitatea cibernetica a Parlamentului European „nu a indeplinit inca standardele din domeniu” si „nu este pe deplin adaptata la nivelul de amenintare” reprezentat de hackerii sponsorizati de state si de alte grupuri de amenintare. Azi, s-a dovedit ca membri si personal din Subcomisia pentru Securitate si Aparare (SEDE) a PE au avut telefoanele afectate de instrumente software de supraveghere intruziva, a precizat institutia intr-un e-mail intern. Adica membrii SEDE a PE aveau telefoanele supravegheate! Marți, un membru al subcomisiei pentru securitate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

