- Perechea romano-germana Horia Tecau/Kevin Krawietz s-a calificat in runda a doua a probei masculine de dublu din cadrul turneului de tenis US Open, ultimul de Mare Slem al anului, dupa ce a trecut cu 6-3, 6-2 de cuplul Marton Fucsovics (Ungaria)/Stefano Travaglia (Italia), joi, la New York.

- Câteva sute de cetateni americani care vor sa paraseasca Afganistanul au ramas în tara dupa plecarea trupelor SUA, a estimat secretarul de stat Anthony Blinken, care a declarat luni noapte ca misiunea militara s-a încheiat, dar una diplomatica a început, potrivit BBC. Cu toate…

- Vestea ca Benone Sinulescu a fost internat in spital a ajuns și la urechile Irinei Loghin. Celebra interpreta de muzica populara in varsta de 82 de ani a dezvaluit cum a aflat despre starea colegului ei de breasla și a anunțat ca deja se roaga pentru sanatatea lui. „Nu am mai vorbit de vreo doi ani…

- Meciul a fost epuizant! Tabloul complet al „sferturilor" Euro 2020: Elvetia - Spania, vineri, 2 iulie, la Sankt Petersburg (19:00) Belgia - Italia, vineri, 2 iulie, la Munchen (22:00) Cehia - Danemarca, sambata, 3 iulie, la Baku (19:00) Ucraina - Anglia, sambata, 3 iulie, la Roma (22:00) Programul Euro…

- In 2020, 41% din populatia Uniunii Europene cu varsta cuprinsa intre 25 si 34 de ani avea studii superioare complete, Romania fiind pe ultimul loc la nivelul de educatie tertiara, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Educatia tertiara este nivelul de educatie oferit…

- Romania are cele mai mici prețuri din Uniunea Europeana, la servicii și produse de consum, potrivit celor mai recente date disponibile, aferente anului 2020, publicate, marți, de Biroul european de statistica Eurostat , potrivit startupcafe. Conform statisticii europene, in Romania nivelul general…

- ”Ce ar trebui sa fac, sa cumpar flori pentru birou?!”, a spus șefa noii instituții dupa ce a primit fonduri suplimentare, insa nu pentru personal. In interviul acordat jurnaliștilor de la Wall Street Journal, Kovesi susține ca noul Parchet European, pe care-l conduce, a inregistrat deja trei sute de…