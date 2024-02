Teatrul Național de la Turda, la renumitul carnaval de la Veneția! (VIDEO) Actorii Teatrului Național ”Aureliu Manea” din Turda au fost prezenți la Carnavalul de la Veneția, acolo unde au jucat piesa Hellequin! De menționat ca teatrul din Turda a fost SINGURUL teatru din Romania prezent la acest festival de tradiție. ”Suntem in piața San Marco, din Veneția, este atat de placut sa auzim vorbindu-se limba romana, jucandu-se in limba romana. Sunt sute de spectatori, iar Teatrul Național Aureliu Manea din Turda joaca la Veneția. Este cu siguranța o experiența pe care nu o vom uita foarte curand.”, a transmis directorul Teatrului Național din Turda, Catalin Grigoraș, intr-unul… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

Stiri pe aceeasi tema

- Elvis, fratele lui Emi Pian, ar fi cerut azil politic in SUA, dupa ce a fugit din Romania pentru a scapa de condamnare intr-un dosar pentru furt calificat, șantaj și favorizarea faptuitorului.Interlopul urma sa se prezinte in ziua de 12 februarie la proces, dar intre timp a fugit in Statele Unite. Potrivit…

- Teatrul Național „Aureliu Manea” va participa la Carnavalul de la Veneția, a anunțat primarul municipiului Turda, Cristian Matei. „Este minunat sa vezi cum eforturile unei echipe atat de talentate sunt rasplatite și apreciate la nivel internațional! Piesa interpretata de actorii Teatrului Național Aureliu…

- La Veneția in aceasta perioada se desfașoara faimosul Carnevale di Venezia. In 27 ianuarie s-a deschis oficial lista evenimentelor care vor purta publicul intr-o calatorie (imaginara) catre Orient, prin lumea commediei dell’arte, omagiindu-l pe venețianul Marco Polo. Naționalul turdean continua și in…

- SINGURUL TEATRU DIN ROMANIA LA CARNEVALE DI VENEZIA! La Veneția in aceasta perioada se desfașoara faimosul Carnevale di Venezia. In 27 ianuarie s-a deschis oficial lista evenimentelor care vor

- Societatea ASA CONS din Turda este implicata intr-un proiect unic: construcția celei mai mari ferme de reproducție de porci din Europa. Cea mai mare ferma de reproducție de porci din Europa va funcționa, in curand, in comuna Semlac, județul Arad. Conform agrointel.ro , proiectul va avea 6 corpuri, cu…

- Proprietarul Tavernei Racilor a scos din buzunar o bancnota de 100 de euro, dar inainte de a le da banii colindarilor a stat de vorba cu aceștia. Cati bani le-a dat Pescobar unor colindatoriDupa ce Pescobar a postat videoclipul pe TikTok, au aparut și comentariile. Cel care l-a provocat pe impuslivul…

- Vești bune. Azi, 21 decembrie, la ora 15:00, se va deschide circulația pe inca 15,7 km ai A3 (Autostrada Transilvania). Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania a anunțat ca acest contract pentru construcția lotulul Chețani-CampiaTurzii a fost semnat in 26.10.2022, ordinul…

- Spectacol cu focuri de artificii, zeci de mii de luminițe de Craciun și concerte Fuego și Gașca Zurli in cele 5 zile de distracție din Parcul Drumul Taberei West Side Christmas Market a fost votat, in 2022, cel mai frumos targ de Craciun din Romania și a atras 1 milion de vizitatori West Side Christmas…