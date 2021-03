Teatrul Național București suspendă spectacolele programate Teatrul National “I.L. Caragiale” din Bucuresti anunta suspendarea spectacolelor și evenimentelor programate in salile proprii, pentru urmatoarele 14 zile, incepand cu data de 8 martie, in conformitate cu Hotararea nr. 8 din 7 martie a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgența. Potrivit TNB, contravaloarea biletelor cumparate va fi restituita incepand cu ziua de marti, […] The post Teatrul Național București suspenda spectacolele programate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

