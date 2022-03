Stiri pe aceeasi tema

- Incepand din aceasta noapte, au incetat toate restricțiile impuse prin starea de alerta de autoritațile din Romania. „Astfel, incepand cu ora 00.00, inceteaza TOATE restricțiile, precum și restrangerea sau interzicerea unor activitați așa cum erau prevazute in actul normativ menționat (spre exemplu:…

- Certificatul care atesta ca cineva a fost vaccinat, testat negativ sau s-a recuperat recent dupa Covid-19 a fost impus pentru accesul in majoritatea spatiilor interioare din Bulgaria in octombrie anul trecut. Introducerea sa a provocat o serie de proteste in cel mai putin vaccinat stat membru al Uniunii…

- Teatrul Dramatic ‘Fani Tardini’ Galati, cu sustinerea IRICAD – Dealer Autorizat Hyundai, anunta premiera spectacolului ‘… in tara minunilor’, o creatie colectiva inspirata de personaje si evenimente reale, in regia lui Adrian Iclenzan. Produs in perioada noiembrie 2021 – februarie 2022, spectacolul…

- Grecia relaxeaza restrictiile de calatorie pentru cetatenii Uniunii Europene, acesta fiind primul pas in planul sau de a deschide sectorul turistic estival la 1 martie, transmite Bloomberg, citat de Agerpres. "Tara noastra ia toate masurile pregatitoare necesare in acest an pentru a putea primi vizitatori…

- Schimbare cu 360 de grade facuta de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) in ceea ce priveste certificatul verde COVID. Restrictiile de calatorie si certificatul verde trebuie eliminate, deoarece sunt masuri care nu si-au dovedit eficienta. Dupa doi ani de pandemie, OMS anunta ca aceste masuri duc…

- NATO și Rusia continua sa se amenințe cu noi sancțiuni economice, pe fondul tensiunilor de la granița cu Ucraina. Mai mult, Rusia a trecut deja la acțiune și a impus restricții la exportul de lemn catre vest. Potrivit Reuters , hotararea rușilor afecteaza profund UE, care se bazeaza pe exporturile din…

- Senatorul USR Marius Bodea sustine ca asistam la un ping-pong al masurilor anti-Covid la nivel guvernamental si ca, in timp ce medicii lanseaza avertismente, PNL, PSD si UDMR inca discuta "de ce maciulia de la chibrit e intr-o parte si nu in cealalta". Marius Bodea afirma, marti, intr-un comunicat…